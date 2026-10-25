Mardin'deki kazada hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildi | Video
25 Ekim 2026 14:05
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişi toprağa verildi.Kaza, dün Nusaybin-Cizre yolu Tepealtı Mahallesi mevkiinde meydana gelmişti. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düşmüş, otomobilde bulunan 6 kişi araç içerisinde sıkışmıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edilmiş, ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde bulunan Fikriye Öztürk (30), Gülcan Öztürk (28), Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) hayatını kaybettiği belirlenmişti. Hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, Nusaybin Topaçlı Mahalle Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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