Video Yaşam Yoldan geçen üniversiteli kıza saldıran şüpheli yakalandı: Saldırı anı kamerada
Yoldan geçen üniversiteli kıza saldıran şüpheli yakalandı: Saldırı anı kamerada

Yoldan geçen üniversiteli kıza saldıran şüpheli yakalandı: Saldırı anı kamerada

24 Ekim 2026 17:14

Eskişehir’de, çevredeki vatandaşlara ve araçlara rastgele saldırdığı iddia edilen bir kişi, 19 yaşındaki üniversite öğrencisini yumruklayarak yaraladı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olay kısa sürede kontrol altına alındı.

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Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Sıhhiye Meydanı'nda meydana gelen olayda, kimliği henüz açıklanmayan şüpheli, trafikteki araçları durdurmaya çalışmış ve ATM önündeki vatandaşlara saldırmıştı. Çevrede büyük panik oluşturan bu kişinin ardından, yolda yürüyen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi H.D.'ye yönelen şüpheli, genç kızı yumruk atarak yere düşürdü. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Uğradığı saldırı sonucu yaralanan H.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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