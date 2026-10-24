Video Yaşam Mardin'de zincirleme trafik kazası! 4 yaralı | Video
Mardin'de zincirleme trafik kazası! 4 yaralı | Video

Mardin'de zincirleme trafik kazası! 4 yaralı | Video

24 Ekim 2026 15:10

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı. Kazada bir cip, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

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Kaza, gece yarısı Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Akçatarla Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 41 ARG 433 ve 06 FM 7170 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 47 ACL 514 plakalı cip ise yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Kazada, 3 araçta bulunan 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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