Arnavutköy'de 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video

25 Ekim 2026 14:40

Arnanavutköy'de 2 otomobilin yol ayrımında çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Necip Fazıl Caddesi ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin yol ayrımında meydana geldi. Necip Fazıl Caddesi'nde seyir halindeki otomobil ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nden gelerek yolun karşı tarafına geçmek isteyen başka bir otomobil çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de yol kenarındaki kaldırıma savruldu. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, otomobillerde hasar meydana geldi. Araçların savrulduğu kaldırımda bu sırada kimsenin bulunmaması, yayaların da kazadan etkilenmesini önledi.

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yol ayrımına giren iki otomobilin çarpıştıktan sonra kaldırıma savrulduğu görüldü. (D