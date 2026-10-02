Video Spor GOL İZLE | Belçika 3-0 Türkiye (Romelu Lukaku)
GOL İZLE | Belçika 3-0 Türkiye (Romelu Lukaku)

GOL İZLE | Belçika 3-0 Türkiye (Romelu Lukaku)

02 Ekim 2026 23:29

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 3. haftasında Belçika, A Milli Futbol Takımı'nın konuk etti. Romelu Lukaku'nun 76. dakikada attığı gol sonrası Belçika farkı üçe çıkardı.

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