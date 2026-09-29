Video Yaşam Sosyal medya fenomeni ‘Motovlogcu Dayı’ Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti | Video
Sosyal medya fenomeni ‘Motovlogcu Dayı’ Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti | Video

Sosyal medya fenomeni ‘Motovlogcu Dayı’ Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti | Video

29 Eylül 2026 11:42

Sosyal medyada 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan motosiklet içerik üreticisi Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dikili ilçesinde meydana geldi. Cumhur Kahraman idaresindeki motosiklete bir tır çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak ağır yaralanan Kahraman'ı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET CAMİASINI YASA BOĞDU

Motosiklet camiasında sevilen ve tanınan bir isim olan Cumhur Kahraman, sosyal mecralarda özellikle motosiklet sürüşü, trafik kuralları ve yol güvenliği üzerine hazırladığı eğitici ve bilgilendirici videolarla dikkat çekiyordu. YouTube platformunda "Motovlogcu Dayı" adıyla yürüttüğü kanalında binin üzerinde içerik üreten Kahraman'ın, 41 bin 500 abonesi ve 35 milyonun üzerinde izlenmesi bulunuyordu. Acı haberin ardından sosyal medyada binlerce takipçisi ve motosiklet tutkunu taziye mesajları paylaştı.
Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sosyal medya fenomeni ‘Motovlogcu Dayı’ Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti | Video 00:44
Sosyal medya fenomeni ‘Motovlogcu Dayı’ Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti | Video 29.09.2026 | 11:42
Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! | Video 01:19
Konya'da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! | Video 29.09.2026 | 11:10
İranlı havayolu şirketine haciz şoku: İstanbul Havalimanı’nda film gibi olay! Yolcular neye uğradığını şaşırdı | Video 00:54
İranlı havayolu şirketine haciz şoku: İstanbul Havalimanı'nda film gibi olay! Yolcular neye uğradığını şaşırdı | Video 29.09.2026 | 11:02
Az kalsın canından oluyordu! Kızıyla ekmek almaya giderken motosiklet çarptı: Ölebilirdim | Video 05:44
Az kalsın canından oluyordu! Kızıyla ekmek almaya giderken motosiklet çarptı: "Ölebilirdim" | Video 29.09.2026 | 11:04
Gaziantep merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı 00:49
Gaziantep merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı 29.09.2026 | 10:35
Adana’da nefes kesen operasyonda gözaltına alınmıştı! Polise el bombasıyla direnen şüpheli tutuklandı | Video 02:42
Adana'da nefes kesen operasyonda gözaltına alınmıştı! Polise el bombasıyla direnen şüpheli tutuklandı | Video 29.09.2026 | 10:21
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı! Müsabaka Sonucunu Etkilemeye Teşebbüs... | Video 02:40
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı! Müsabaka Sonucunu Etkilemeye Teşebbüs... | Video 29.09.2026 | 09:44
Fon soruşturmasında yeni gelişme! 5 şüpheli daha tutuklandı: Toplam tutuklu sayısı 56’ya çıktı! | Video 03:09
Fon soruşturmasında yeni gelişme! 5 şüpheli daha tutuklandı: Toplam tutuklu sayısı 56'ya çıktı! | Video 29.09.2026 | 09:58
Kırıkkale’de drift yapan sürücülere para cezası! Ehliyetleri iptal edildi... | Video 00:24
Kırıkkale'de drift yapan sürücülere para cezası! Ehliyetleri iptal edildi... | Video 29.09.2026 | 09:24
Ankara merkezli 7 ilde sahte belge operasyonu: 95 milyon liralık vurguna 7 tutuklama | Video 00:55
Ankara merkezli 7 ilde sahte belge operasyonu: 95 milyon liralık vurguna 7 tutuklama | Video 29.09.2026 | 09:18
Diyarbakır’da ruhsatsız silah ve dolandırıcılık operasyonu | Video 00:24
Diyarbakır’da ruhsatsız silah ve dolandırıcılık operasyonu | Video 29.09.2026 | 08:57
Deniz Göktaş’a 1 yıl 7 ay hapis cezası: Kararla birlikte tahliye edildi | Video 00:52
Deniz Göktaş’a 1 yıl 7 ay hapis cezası: Kararla birlikte tahliye edildi | Video 28.09.2026 | 16:36
Sokakta öldürüldü denmişti... Elleri ve kolları bağlanıp işkence ile öldürüldüğü ortaya çıktı | Video 04:00
Sokakta öldürüldü denmişti... Elleri ve kolları bağlanıp işkence ile öldürüldüğü ortaya çıktı | Video 28.09.2026 | 16:30
Oyuncak 11 yaşındaki Furkan’ın elinde patladı: Ailesi suç duyurusunda bulundu! | Video 07:52
Oyuncak 11 yaşındaki Furkan'ın elinde patladı: Ailesi suç duyurusunda bulundu! | Video 28.09.2026 | 15:58
Tiktok’a ABD’de 100 milyonluk dev yaptırım! Gece erişim engeli ve 2 saat sınırlaması kapıda! Türkiye’de uygulanacak mı? | Video 07:09
Tiktok'a ABD'de 100 milyonluk dev yaptırım! Gece erişim engeli ve 2 saat sınırlaması kapıda! Türkiye'de uygulanacak mı? | Video 28.09.2026 | 15:50
Esnek hibrit çalışma modeli nedir? Çalışma süresi azalacak mı? İşte yeni yönetmeliğin detayları... | Video 03:56
Esnek (hibrit) çalışma modeli nedir? Çalışma süresi azalacak mı? İşte yeni yönetmeliğin detayları... | Video 28.09.2026 | 15:31
Meteoroloji’den kritik 5 günlük uyarı: Fırtına ve sağanak yurdu esir alıyor...O saatlere dikkat! | Video 02:09
Meteoroloji'den kritik 5 günlük uyarı: Fırtına ve sağanak yurdu esir alıyor...O saatlere dikkat! | Video 28.09.2026 | 14:53
Girne’deki gemi faciasında 2 naaş daha bulundu | Video 00:56
Girne'deki gemi faciasında 2 naaş daha bulundu | Video 28.09.2026 | 14:22
Kağıthane’de yeraltı elektrik kablolarında patlama yaşandı... Aracını son anda alevlerden kurtardı | Video 02:50
Kağıthane’de yeraltı elektrik kablolarında patlama yaşandı... Aracını son anda alevlerden kurtardı | Video 28.09.2026 | 12:48
Otomobilin açılan kapısına çarpıp yola savrulan motosiklet sürücüsü, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti: O anlar kamerada 00:23
Otomobilin açılan kapısına çarpıp yola savrulan motosiklet sürücüsü, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti: O anlar kamerada 28.09.2026 | 12:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA