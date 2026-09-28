Esnek (hibrit) çalışma modeli nedir? Çalışma süresi azalacak mı? İşte yeni yönetmeliğin detayları... | Video

28 Eylül 2026 15:31

Hükümet, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 9. maddesinde yaptığı değişiklikle çalışmanın bir kısmının işyerinde, bir kısmının ise uzaktan yürütülmesine ilişkin esaslar resmiyet kazandı. Ancak taslak çalışmada 45 saatlik haftalık çalışma süresinin düşürülmesine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor. Esnek çalışanlar tam zamanlı çalışanlarla "çalışmada süreklilik" anlayışıyla aynı sosyal haklardan yararlanacak. Esnek çalışanların kazançlarında düşme yaşanmayacak.İşte yeni hibrit çalışma modeline yönelik tüm detaylar...