İstanbul'da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı! | Video

28 Eylül 2026 10:08

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından bazı yollar çökerken toprak kaymaları yaşandı, alt geçitleri ise su bastı.