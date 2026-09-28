İstanbul'da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı! | Video
28 Eylül 2026 10:08
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından bazı yollar çökerken toprak kaymaları yaşandı, alt geçitleri ise su bastı.Eyüpsultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta binaların arasında kalan arsada yağışın etkisiyle toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekiplerince çevredeki binalarda yaşayan 25 kişi tahliye edildi. Bölge, şerit çekilerek emniyete alındı.
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