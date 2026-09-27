Beyoğlu'nda dev asayiş denetimi! Sokaktaki fuhuş pazarlığı dronla görüntülendi: 27 gözaltı | Video

27 Eylül 2026 08:53

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beyoğlu'nda kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının korunması ile suç unsurlarının önlenmesine yönelik dron destekli Huzur ve Asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada dron kamerasıyla fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen 27 şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince Beyoğlu'nda geniş kapsamlı Huzur ve Asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ve çevresindeki ara sokaklar ile umuma açık eğlence yerlerinde yapılan denetimler drone ile havadan da desteklendi.



25 EĞLENCE YERİ, 5 OTEL VE 10 ADRES DENETLENDİ

Uygulama kapsamında 25 umuma açık eğlence yeri, 5 otel ile 2 binada bulunan toplam 10 adres denetlendi. Cadde ve sokaklarda ise genel ahlaka aykırı davranışların ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik kontroller gerçekleştirildi. Denetimlerde 4 şahıs hakkında 'Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Etme' suçundan işlem yapılırken, genel ahlaka aykırı ve çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunduğu belirlenen 27 şahıs hakkında gerekli işlemler uygulandı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 bina da denetlendi.



3 ARANAN ŞAHIS İLE 2 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Uygulama kapsamında toplam bin 737 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde 3 aranan şahıs ve 2 düzensiz göçmen yakalandı. Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 12 şahıs hakkında ise idari işlem uygulandı. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 3 şahıs hakkında işlem yapılırken, şahısların üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



17 İŞLETMEYE İDARİ PARA CEZASI

Umuma açık eğlence yerlerine yönelik denetimlerde tütün mamulü kullanımı, faaliyet konusuna aykırılık, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması, sigortasız işçi çalıştırılması ve işletme dışında müzik yayını yapılması gibi mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Bu kapsamda toplam 17 işletmeye idari para cezası uygulandı. Öte yandan ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 2 eğlence yeri ile 2 otel mühürlendi.

Gece boyunca devam eden uygulamalarda gözaltına alınan şahıslar Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne sevk edildi.