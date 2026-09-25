Cadde ortasında dehşet kamerada: Genç motosikletliyi dövüp hastanelik ettiler! | Video

25 Eylül 2026 13:07

Antalya'da motosikletli genç korna çalma tartışması nedeniyle 3 kişi tarafından cadde ortasında tekme ve yumruklarla dövüldü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.