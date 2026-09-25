Cadde ortasında dehşet kamerada: Genç motosikletliyi dövüp hastanelik ettiler! | Video
25 Eylül 2026 13:07
Antalya'da motosikletli genç korna çalma tartışması nedeniyle 3 kişi tarafından cadde ortasında tekme ve yumruklarla dövüldü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Olay Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy bulvarı üzerinde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre motosikleti ile cadde üzerinde seyir halindeki B. D. (23) iddiaya göre ara sokaktan hızlı bir şekilde önüne çıkan otomobili korna çalarak uyardı. Ancak araç motosikleti ile yoluna devam eden B.D'nin arkasından selektör yaparak hızlı bir şekilde geldikten sonra genç motosikletlinin önünü kesti.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
İlk başta araçtan inmeyen ve B.D ile sözlü tartışma yaşayan araç sürücüsü birkaç dakika sonra ise yanına gelen 2 kişi ile birlikte motosiklet sürücüsü B.D'nin yanına gelerek darp etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntülerde 3 kişinin şerde yatan B.D'ye tekme ve yumruklarla vurduğu anlak kayıtlara girdi. B.D.'nin arkadaşları ve çevredeki vatandaşların ayırma çabaları sonuçsuz kaldı.
"KORNA BASTI DİYE ARAÇLA ÖNÜNÜ KESTİ"
B.D. olayın ardından polis merkezine giderek isminin Ö.F.Y. olduğu öğrenilen araç sürücüsü ve olaya karışan 2 kişi hakkında şikayetçi oldu. B.D'nin annesi Nimet Dönmez, "Oğlum motosikleti trafikte ilerlerken bir araç yoldan caddeye çıkmaya çalışıyor. Oğlumun önüne atlamaya çalışıyor. Oğlum kornaya basıyor ve kornaya bastığı için bu kişi sinirleniyor. Arkasından çocuğumu takip ediyor, sıkıştırıp önünü kesiyor. Orada çocuğuma küfürler ve hakaretler yağdırıyor. Çünkü onlara göre kornaya basmak küfür etmek demekmiş. Daha sonra orada bir ağız tartışması yaşanıyor" dedi.
YERDE TEKME VE YUMRUKLARLA DARP ETTİLER
Çevredeki vatandaşların ortamı sakinleştirmek için araya girdiğini ancak aracı kullanan Ö.F.Y.'nin telefonla birilerini aradığını ileri süren Dönmez, "Onlar da iki dakika içinde olay yerine koşarak geldikten sonra şahıs arabadan inip oğlumun yanına gidiyor oğlumu yere yatırıp darp etmeye başlıyorlar. Oğlumun arkadaşları kurtarmaya çalışıyorlar. Hani müdahale etmek için ayırmaya çalışacaklar ve onlar da tehditle durduruluyor" ifadelerini kullandı.
"KENDİ ADALETLERİNİ KENDİLERİ SAĞLAMAYA ÇALIŞTI"
Ö.F.Y ve sonradan gelen 2 kişinin B.D.'yi yerde darp ederken başındaki kaskı çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen anne Nimet Dönmez, "Daha sonra etraftan duyarlı vatandaşlarımız, motorlu çocuklar geliyor, olaya müdahale ediyor. O esnada arkadaşlar kaçarak gidiyorlar. Kendilerini savunma şekilleri şu şekilde. Benim oğlum trafikte makas atıyormuş, trafiği tehlikeye sokuyormuş. Araç sürücüsü güzellikle müdahale etmiş, buna rağmen benim oğlum başkana küfür etmiş. Yani adaletlerini akılları sıra kendileri uygulamaya çalışıyorlar. Madem benim oğlumun böyle bir hatası var, madem makas atıyor, trafiği tehlikeye atıyor, plakasını çekersin, ilgili kurumlara gönderirsin, cezası neyse çeker. Bu ülkede hiç kimse kendi adaletini kendisi sağlayamaz" şeklinde konuştu.
OĞLUMUN HAKKINI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIM
Plakasında "Ülkü Ocakları İl Başkanlığı" yazan araçtaki şahıslar hakkında şikayetçi olduklarını söyleyen anne "Oğlumun hakkını sonuna kadar arayacağım. Bu davayı bırakmayacağım. Adaleti sağlayacak olan kurumlar adliyelerdir, hakimlerdir, savcılardır. Böyle bir vahşet şehir ortasında olamaz. Sen gencin bir hatasını görüyorsan senin görevin onu uyarmaktır, abilik yapmaktır. Yani adamları çağırıp orada linç ettirmek değildir" dedi.
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