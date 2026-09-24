Video Yaşam Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı | Video
Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı | Video

Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı | Video

24 Eylül 2026 10:20

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, Beyşehir-Konya Kara yolunun 1. kilometresinde, bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, Konya istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajlı kesimi geçtikten sonra kayarak kontrolden çıktı. Yön değiştiren araç yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü ile yolcu B.G.S., ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen hafif ticari aracın bir anda kontrolden çıkarak yoldan savrulduğu, ardından şarampole devrilerek yan yattığı görülüyor.

Öte yandan, aynı noktada iki gün önce de bir otomobilin refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı | Video 01:11
Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı | Video 24.09.2026 | 09:56
Etimesgut’ta apartman dairesinde yangın çıktı: Vatandaşlar apartmandan tahliye edildi | Video 00:43
Etimesgut’ta apartman dairesinde yangın çıktı: Vatandaşlar apartmandan tahliye edildi | Video 24.09.2026 | 08:32
Artvin’de tünel içinde zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı 00:27
Artvin'de tünel içinde zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı 23.09.2026 | 23:16
Nişantaşı’nda mağazadan aldığı ürünlerin ücretini ödemeden çıkan kadın ressam yakalandı 00:44
Nişantaşı’nda mağazadan aldığı ürünlerin ücretini ödemeden çıkan kadın ressam yakalandı 23.09.2026 | 22:29
Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı 00:35
Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı 23.09.2026 | 17:51
Kars’ta trafik kazası: 2 yaralı 01:57
Kars’ta trafik kazası: 2 yaralı 23.09.2026 | 17:36
Ankara’da sağanak sonrası yol yarıldı: Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 05:04
Ankara'da sağanak sonrası yol yarıldı: Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 23.09.2026 | 13:53
Kilis’te ‘Çaycılar Grubu’ operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video 01:06
Kilis'te ‘Çaycılar Grubu' operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video 23.09.2026 | 13:43
Masaj salonlarında zello kodlu fuhuş tuzağı! Detaylar şoke etti: Özel korsan taksi ile kapıda nöbetçi koruma! | Video 01:28
Masaj salonlarında zello kodlu fuhuş tuzağı! Detaylar şoke etti: Özel korsan taksi ile kapıda "nöbetçi" koruma! | Video 23.09.2026 | 12:51
Limanda park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu | Video 00:58
Limanda park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu | Video 23.09.2026 | 12:42
Eşiyle yolda yürüdüğü esnada husumetlileri tarafından saldırıya uğradı! O anlar kamerada 01:06
Eşiyle yolda yürüdüğü esnada husumetlileri tarafından saldırıya uğradı! O anlar kamerada 23.09.2026 | 12:22
Esenyurt’taki feci kazada kamyonet şoförü hayatını kaybetti: Kaza kamerada 01:16
Esenyurt’taki feci kazada kamyonet şoförü hayatını kaybetti: Kaza kamerada 23.09.2026 | 12:14
Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen iki çocuktan birine otomobil çarptı: Saniyelerle hayatta kaldı! | Video 00:58
Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen iki çocuktan birine otomobil çarptı: Saniyelerle hayatta kaldı! | Video 23.09.2026 | 11:40
Manisa’daki okul saldırısında Eric Haris ve Netflix dizisi izi! Saldırgan Halil O. katil Joe Goldberg’den ilham almış | Video 02:41
Manisa'daki okul saldırısında Eric Haris ve Netflix dizisi izi! Saldırgan Halil O. katil Joe Goldberg’den ilham almış | Video 23.09.2026 | 11:04
Hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 00:44
Hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 23.09.2026 | 10:59
Güzellik merkezi adı altında sahte senet dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözaltı | Video 01:03
Güzellik merkezi adı altında sahte senet dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözaltı | Video 23.09.2026 | 10:56
İzmir’de köpeğini gezdiren şahıs, anne kediye tekme attı! O anlar kamerada 00:17
İzmir'de köpeğini gezdiren şahıs, anne kediye tekme attı! O anlar kamerada 23.09.2026 | 10:36
Polis 15 yıl hapisle aranan firariyi eliyle koymuş gibi bazanın altından çıkardı: O anlar kamerada 00:18
Polis 15 yıl hapisle aranan firariyi eliyle koymuş gibi bazanın altından çıkardı: O anlar kamerada 23.09.2026 | 09:51
Bartın’da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi | Video 03:33
Bartın'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi | Video 23.09.2026 | 09:48
Bursa’da hatalı sollama kazaya davetiye çıkardı... O anlar kask kamerasında 00:15
Bursa'da hatalı sollama kazaya davetiye çıkardı... O anlar kask kamerasında 23.09.2026 | 09:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA