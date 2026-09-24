Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı | Video
24 Eylül 2026 10:20
Konya’nın Beyşehir ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Beyşehir-Konya Kara yolunun 1. kilometresinde, bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, Konya istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajlı kesimi geçtikten sonra kayarak kontrolden çıktı. Yön değiştiren araç yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü ile yolcu B.G.S., ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen hafif ticari aracın bir anda kontrolden çıkarak yoldan savrulduğu, ardından şarampole devrilerek yan yattığı görülüyor.
Öte yandan, aynı noktada iki gün önce de bir otomobilin refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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