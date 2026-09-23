Video Yaşam Bartın'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi | Video
Bartın'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi | Video

Bartın'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi | Video

23 Eylül 2026 09:59

Bartın'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Kent genelinde yaklaşık 30 dakika elektrik kesintisi yaşanırken, asansörlerde mahsur kalan 10’un üzerinde kişiyi ise ekipler kurtardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye ulaştı. Orduyeri ve Tuna mahallelerinde bazı ağaçlar yola devrildi. Çaydüzü Mahallesi'nde elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle kent genelinde yaklaşık 30 dakika elektrik kesintisi yaşandı. Kesinti sırasında 10'un üzerinde kişi binaların asansörlerinde mahsur kaldı. Ekipler, mahsur kalanları kurtardı. İtfaiye ekipleri, motorlu testerelerle kestikleri ağaçları yoldan kaldırıp ulaşımı sağladı.

Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde bulunan balıkçılar zor anlar yaşadı. Balıkçılar, rüzgardan korunmak için limanlara sığındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bartın’da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi | Video 03:33
Bartın'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi | Video 23.09.2026 | 09:48
Bursa’da hatalı sollama kazaya davetiye çıkardı... O anlar kask kamerasında 00:15
Bursa'da hatalı sollama kazaya davetiye çıkardı... O anlar kask kamerasında 23.09.2026 | 09:34
Ankara’da sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü, araçlar mahsur kaldı! | Video 06:47
Ankara'da sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü, araçlar mahsur kaldı! | Video 23.09.2026 | 09:17
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu! 107 bin 200 adet sentetik madde ele geçirildi | Video 00:46
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu! 107 bin 200 adet sentetik madde ele geçirildi | Video 23.09.2026 | 09:06
Kastamonu’da korkutan yangın! 4 ev alevlere teslim oldu | Video 00:37
Kastamonu'da korkutan yangın! 4 ev alevlere teslim oldu | Video 23.09.2026 | 08:58
Gaziantep’te otomobiliyle koyun sürüsüne çarpan sürücü yaralandı! Çok sayıda koyun telef oldu | Video 00:36
Gaziantep'te otomobiliyle koyun sürüsüne çarpan sürücü yaralandı! Çok sayıda koyun telef oldu | Video 23.09.2026 | 08:52
El freni çekilmeyen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu... O anlar kamerada 00:27
El freni çekilmeyen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu... O anlar kamerada 23.09.2026 | 08:41
Esenyurt’ta lastikçi dükkanında çıkan yangın bitişikteki iş yerlerine sıçradı! | Video 03:30
Esenyurt'ta lastikçi dükkanında çıkan yangın bitişikteki iş yerlerine sıçradı! | Video 23.09.2026 | 08:28
Edirne’de lokanta işleten çifti darbettiler! Tek suçumuz ’terbiyeli olun, aile var’ demekti | Video 05:51
Edirne'de lokanta işleten çifti darbettiler! "Tek suçumuz 'terbiyeli olun, aile var' demekti" | Video 22.09.2026 | 16:42
Dönüş yolculuğunda yattan düşen iş insanının cansız bedeni bulundu | Video 00:31
Dönüş yolculuğunda yattan düşen iş insanının cansız bedeni bulundu | Video 22.09.2026 | 16:14
Batman’da park halindeki 2 araca çarpan sürücü kaçtı | Video 00:58
Batman'da park halindeki 2 araca çarpan sürücü kaçtı | Video 22.09.2026 | 16:02
Sultangazi’de kontrolden çıkan araç önce kamyonete ardından başka bir otomobile çarptı: 5 yaralı | Video 01:20
Sultangazi'de kontrolden çıkan araç önce kamyonete ardından başka bir otomobile çarptı: 5 yaralı | Video 22.09.2026 | 16:02
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:40
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı | Video 22.09.2026 | 15:50
İzmir’de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video 00:11
İzmir'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video 22.09.2026 | 15:44
Adana’da 7 katlı apartmanın 5’inci katındaki daire alev alev yandı... | Video 01:13
Adana’da 7 katlı apartmanın 5’inci katındaki daire alev alev yandı... | Video 22.09.2026 | 15:31
Çorum’da ağıl yangını! 100 küçükbaş hayvan telef oldu, geri kalanı yaralı olarak kesime gönderildi | Video 01:20
Çorum'da ağıl yangını! 100 küçükbaş hayvan telef oldu, geri kalanı yaralı olarak kesime gönderildi | Video 22.09.2026 | 15:16
Esenyurt’ta pompacıya silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 00:31
Esenyurt'ta pompacıya silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 22.09.2026 | 14:38
Avcılar’da hırsızlık için binaya giren 3 şüpheli kamerada | Video 00:43
Avcılar'da hırsızlık için binaya giren 3 şüpheli kamerada | Video 22.09.2026 | 14:38
Sakarya’da denizde oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 01:14
Sakarya'da denizde oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 22.09.2026 | 14:20
Çerkezköy’de otomobil ve minibüs çarpıştı | Video 00:50
Çerkezköy’de otomobil ve minibüs çarpıştı | Video 22.09.2026 | 13:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA