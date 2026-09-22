Batman'da park halindeki 2 araca çarpan sürücü kaçtı | Video
22 Eylül 2026 16:10
Batman'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Otomobilini olay yerinde bırakan sürücü kaçtı.
Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı'nda 06 ED 8999 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarparak durabildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından otomobilini olay yerinde bırakan sürücü kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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