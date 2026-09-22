Adana’da 7 katlı apartmanın 5’inci katındaki daire alev alev yandı... | Video
22 Eylül 2026 15:33
Adana’nın Sarıçam ilçesinde 7 katlı apartmanın 5’inci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İlçedeki Osmangazi Mahallesi 2061 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede saat 12.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
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