Video Yaşam Lise öğrencileri saç başa kavga etti: Arkadaşları ise gülerek kamera kaydına aldı... | Video
Lise öğrencileri saç başa kavga etti: Arkadaşları ise gülerek kamera kaydına aldı... | Video

Lise öğrencileri saç başa kavga etti: Arkadaşları ise gülerek kamera kaydına aldı... | Video

22 Eylül 2026 10:43

Kocaeli Gölcük ilçesinde lise öğrencisi kızlar arasında çıkan saç saça baş başa kavga, çevredeki öğrenciler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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Edinilen bilgilere göre olay, Gölcük İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana geldi. Okul çıkışında kız öğrenciler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini tekme ve yumruklu kavgaya bıraktı. Sokak ortasında birbirine giren liseli kızlar, yere düşmelerine rağmen kavgayı sürdürdü. Saç saça baş başa kavgaya tutuşan öğrencileri gören çevredeki arkadaşları ise olayı ayırmak yerine seyretmeyi tercih etti. O anları gülerek izleyen öğrenciler, cep telefonlarının kameralarını açarak kavgayı anbean kaydetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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