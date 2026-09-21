Öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı! Alevler 1 saatlik müdahale sonunda söndürüldü | Video
21 Eylül 2026 17:03
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi 3388. Sokak üzerindeki bir erkek öğrenci yurdunun çatısında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler yurdun çatısını sararken ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, soruşturma başlatıldı.
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