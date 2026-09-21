Video Yaşam Başakşehir’de vahşet! Moldovalı genci ellerini ayaklarını bağlayıp katlettiler! O anlar ortaya çıktı... | Video
Başakşehir’de vahşet! Moldovalı genci ellerini ayaklarını bağlayıp katlettiler! O anlar ortaya çıktı... | Video

Başakşehir’de vahşet! Moldovalı genci ellerini ayaklarını bağlayıp katlettiler! O anlar ortaya çıktı... | Video

21 Eylül 2026 11:21

Son dakika... Başakşehir'de patronları tarafından 'hırsızlık' şüphesiyle kameraların olmadığı kör noktaya sürüklenip işkenceyle öldürülen Moldovalı Nicolai Palamarciuc'un son anlarına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. 2 çocuk babası talihsiz gencin vahşetten dakikalar önce annesini arayarak söylediği o sözler ise yürekleri dağladı.

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Başakşehir'de bulunan Aymakop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde 23 Eylül 2025'ye meydana gelen olayda bir firmada çalışan Moldava uyruklu Nicolai Palamarciuc'u iş yerinin üst katına zorla çıkarıldığını görenler polise haber vermişti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K.A, K.Ç, C.Ç. ve R.K. isimli kişiler tarafından iş yerinin üst katına çıkarılan Palamarciuc'un elleri ve ayakları bağlı olarak işkence edilmiş halde buldu.

Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Nicolai Palamarcıuc, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 8 kişiyi gözaltına alındı. Aralarında Y.K.A., K.Ç, Ç.Ç. ve R.K.'nın bulunduğu 8 kişinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

İTİRAF İÇİN İŞKENCE ETMİŞLER

Yapılan çalışmalarda, satış müdürü olarak çalışan Nicolai Palamarcıuc'un bir süredir iş yerinden mal çaldığından şüphelenen iş yeri sahipleri, Palamarcıuc'u iş yerine çağırdığı öğrenildi. Asansöre bindirdikleri genci iş yerinin kamera bulunmayan üst katına çıkaran şüphelilerin uzun süre darbettikleri belirlendi. Öte yandan şüphelilerin Palamarcıuc'a hırsızlığı itiraf ettirmeye çalıştıkları, bu sırada onu ağır yaraladıkları belirlendi.

GAYRETTEPE'DEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Cinayet Büro Amirliğinde verdikleri ifadelerinde amaçlarının öldürmek olmadığını söyleyen şüphelilerin "Ben vurmadım sadece tuttum", "Neden öldü bilmiyorum." gibi benzer ifadeler verdikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çevik Kuvvet tarafından alınan güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilmişler ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı.

OKSİJENSİZ BIRAKIP ÖLDÜRMÜŞLER

Öte yandan genç adamın ölüm nedeni de adlı tıp raporunda yer aldı. Raporda göğüs ve boynuna bası nedeniyle oksijensiz kalmasından dolayı öldüğü belirlendi.

ANNESİ OĞLUYLA SON KONUŞMASINI ANLATTI

Moldovalı gencin annesi Zehra Özgünlü; Oğlum olay günü bir tuhaflık olduğunu hissetmiş olacak ki beni aradı. Anne çok huzursuzum bişeyler oluyor işyerinde. Herkes bişey konuşuyor beni takip ediyorlar dedi. Korktuğu başına geldi. Biranda saldırmışlar oğluma kamera olmayan yere götürüyorlar. 3 kişi üzerinde darp edip zıplıyorlar, göğüs kafesini kırıyorlar. Torunlarım babasız kaldı. İnşallah onlar ömür boyu Güneş görmezler. Bir daha dışarı çıkamazlar." dedi.

İŞTE O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ

Yargılama süreci devam ederken 2 çocuk babası gencin acımasızca darp edilip ölüme götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde 2. kattan aşağı çağırılan genç adamın bir işyeri sahibi ve yakınları tarafından darp edildiği, sürüklenip asansöre bindirildiği anlar yer alıyor. Bir başka görüntü de ise şüphelilerden birinin genç adamı bağlamak için koli bandı alıp üst kata çıktığı anlar yer alıyor.

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