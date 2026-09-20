İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda şok detaylar! Dansöz oynatıp fuhuş partileri düzenlemişler | Video

20 Eylül 2026 16:28

Son dakika haberi: İstanbul merkezli yürütülen ve uluslararası boyutta milyonlarca liralık haksız kazanç sağlayan İsrail bağlantılı organize dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. MİT'in ve emniyet güçlerinin koordineli takibi sonucu, örgütün tepesindeki iki kritik isim adalete teslim edildi. Öte yandan; operasyonla ilgili şok detaylar da ortaya çıktı. İsrailli şebekenin dolandırıcılık ofislerine dansöz getirip oynattığı, fuhuş ve uyuşturucu partileri düzenlediği tespit edildi.