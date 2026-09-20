Video Yaşam Masaj salonlarına fuhuş baskını! 31 şüpheli yakalandı | Video
Masaj salonlarına fuhuş baskını! 31 şüpheli yakalandı | Video

Masaj salonlarına fuhuş baskını! 31 şüpheli yakalandı | Video

20 Eylül 2026 09:00

İstanbul’da fuhuş faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın olmak üzere toplam 31 kişi yakalandı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzenini bozan eylemlere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında masaj salonları ve fuhuş yapıldığı değerlendirilen adresleri takibe aldı.

Yapılan çalışmaların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan arama ve gözaltı kararı alındı. Kararın ardından ekipler tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki arama işlemleri ve gözaltı sürecinin devam ettiği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kamu düzenini bozan eylemlere karşı operasyonlarını sürdüreceği bildirildi.

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