Alkol şişesiyle direksiyon başına geçti: 107 bin TL ceza yedi | Video 18 Eylül 2026 13:50 Alanya’da trafik denetiminde alkol şişesiyle motosiklet kullanırken yakalanan ve 1.99 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 107 bin 500 TL idari para cezası kesildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

17 Eylül'de Kestel Mahallesi, Sahil Caddesi üzerinde yapılan trafik denetimleri esnasında, bir motosiklet sürücüsünün alkol şişesi ile trafiğe çıktığı ve 1.99 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hem kendi can güvenliğini hem de trafikteki diğer vatandaşların hayatını hiçe sayan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince (alkollü araç kullanmak ve diğer kural ihlallerinden dolayı) toplam 107 bin 500 Türk Lirası para cezası uygulandı. Ayrıca şahıs, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan hakkında adli işlem yapılmak üzere Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.