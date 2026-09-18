Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı | Video 18 Eylül 2026 08:42 Son dakika haberleri: MİT Eski Mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada sıcak gelişme yaşandı. Kıbrıs’tan Türkiye’ye giriş yapan emekli Albay Hasan Atilla Uğur, İstanbul Havalimanı’nda jandarma ekiplerince gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika haberleri: Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma derinleştirildi. Soruşturma kapsamında aralarında dönemin adli görevlileri ile Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarının da bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) olduğu tespit edilen emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur, Türkiye'ye dönmek üzere İstanbul Havalimanı'na giriş yaptı. Pasaport kontrolü sırasında tespit edilen Uğur, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Havalimanındaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında Jandarma Komutanlığına götürülen Hasan Atilla Uğur'un ifade verme işlemlerine başlandığı öğrenildi. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerin de adli süreçleri devam ediyor.