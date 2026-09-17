Video Yaşam Kamyon önce yayaya çarptı sonra devrildi! Kaza anı kamerada
Kamyon önce yayaya çarptı sonra devrildi! Kaza anı kamerada

Kamyon önce yayaya çarptı sonra devrildi! Kaza anı kamerada

17 Eylül 2026 10:58

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet D., asfalt yüklü kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Cafana Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet D., çalıştığı iş yerinden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışırken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DG 5268 plakalı asfalt yüklü kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Kamyon park halindeki iki otomobile çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, Mehmet D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet D.'ye kamyonun çarptığı, kamyonun devrilerek 2 otomobile çarptığı ve vatandaşların yardım için kaza yerine koştuğu görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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