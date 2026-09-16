Otomobilin motorunun üzerinde seyahat etti... O anlar kamerada
16 Eylül 2026 15:46
Bursa’da bir kişinin kaputu açık olan otomobilin motorunun üzerinde gittiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Hacivat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir otomobil, açık olan kaputun içinde, motorun üstünde bir kişinin bulunduğu halde sol şeritte ilerledi. O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde motorun üstündeki kişinin ne yaptığı anlaşılamadı.
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