Video Yaşam Otomobilin motorunun üzerinde seyahat etti... O anlar kamerada
Otomobilin motorunun üzerinde seyahat etti... O anlar kamerada

Otomobilin motorunun üzerinde seyahat etti... O anlar kamerada

16 Eylül 2026 15:46

Bursa’da bir kişinin kaputu açık olan otomobilin motorunun üzerinde gittiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Hacivat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir otomobil, açık olan kaputun içinde, motorun üstünde bir kişinin bulunduğu halde sol şeritte ilerledi. O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde motorun üstündeki kişinin ne yaptığı anlaşılamadı.

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