Video Yaşam Döviz bürosundaki vahşette yeni gelişme: Kaçtıkları anlar ortaya çıktı!
Döviz bürosundaki vahşette yeni gelişme: Kaçtıkları anlar ortaya çıktı!

Döviz bürosundaki vahşette yeni gelişme: Kaçtıkları anlar ortaya çıktı!

15 Eylül 2026 22:07

İstanbul Fatih’te bulunan bir döviz bürosundaki silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Kavganın döviz bozdurmaya gelen kişiler ile işyeri sahibi K.E. arasında çıktığı öğrenilirken, 2 şahsın olaydan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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