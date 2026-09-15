Döviz bürosundaki vahşette yeni gelişme: Kaçtıkları anlar ortaya çıktı!
15 Eylül 2026 22:07
İstanbul Fatih’te bulunan bir döviz bürosundaki silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Kavganın döviz bozdurmaya gelen kişiler ile işyeri sahibi K.E. arasında çıktığı öğrenilirken, 2 şahsın olaydan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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