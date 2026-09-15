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Polisten elektrikli skuterle kaçtı, dron takibiyle yakalandı | Video

Polisten elektrikli skuterle kaçtı, dron takibiyle yakalandı | Video

15 Eylül 2026 10:01

Sancaktepe'de polisin 'dur' ihtarına uymayan Ediz A. (40), elektrikli skuterle kaçtı. Polis aracına zarar veren şüpheli dron destekli takibin ardından yakalandı. O anlar dron kamerasına yansıdı. 54 emniyete geliş kaydı bulunan şüphelinin, 12 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Ediz A.’nın daha önce de Sultanbeyli’de 2 polis aracına çarparak kaçtığı öğrenildi.

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Olay, 14 Eylül günü Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı İnsansız Hava Aracı (İHA) ekibi, bir araç muayene istasyonunda dronla çalışma yaptı. Çalışma sırasında, aranan Ediz A.'nın istasyonda olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, elektrikli skuterle kaçmaya başladı.

DRONLA TAKİP EDİLDİ

Kaçış sırasında bir polis aracının sağ aynasına zarar veren ve sağ ön lastiğinin patlamasına neden olan şüpheli, dronla takip edildi. Konumu telsizle ekiplere bildirilen Ediz A., takibin ardından aynı mahallede yakalandı. Şüphelinin elektrikli skuterle kaçması, polis ekiplerinin takibi ve şüphelinin yakalanması dron kamerasına yansıdı.

2 POLİS ARACINA ÇARPAN ŞÜPHELİNİN 54 KAYDI ÇIKTI

Ediz A.'nın daha önce 10 ALU 201 plakalı araçla Sancaktepe ve Sultanbeyli'de polisin 'Dur' ihtarına uymadığı, Sultanbeyli'de asayiş ekiplerine ait 2 araca çarparak kaçtığı öğrenildi. Şüphelinin, 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan 7, 'Kasten yaralama' suçundan 18, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 12, 'Tehdit ve hakaret' suçlarından 11, 'Mala zarar verme' suçundan 6 olmak üzere toplam 54 olay kaydı bulunduğu belirlendi.

12 AYRI DOSYADAN ARANIYORDU

Yapılan sorgulamada Ediz A.'nın 'Silahla tehdit', 'Cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama', 'Ruhsatsız silah ve mermi satın alma veya taşıma', 'Basit yaralama', 'Tehdit', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Hakaret' konularındaki 12 ayrı dosyadan arandığı tespit edildi. Hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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