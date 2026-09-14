Kuzey Marmara Otoyolu’nda can pazarı! Jandarma zamanla yarıştı, büyük facia önlendi | Video
14 Eylül 2026 14:05
İstanbul Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar gişelerinde akşam saatlerinde meydana gelen feci kaza, otoyol jandarmasının olağanüstü hızı ve koordinasyon yeteneği sayesinde daha büyük bir felakete dönüşmeden engellendi.
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