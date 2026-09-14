Video Yaşam İstanbul merkezli 20 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 155 gözaltı | Video
İstanbul merkezli 20 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 155 gözaltı | Video

İstanbul merkezli 20 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 155 gözaltı | Video

14 Eylül 2026 11:26

12 Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütü’ne 20 farklı ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul'da tehditle haraç istedikleri iş yerlerini kurşunlayan ve farklı suçlara karışan 155 suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Silahlar, bir miktar uyuşturucu ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

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Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri ile mücadele kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonu; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düzenledi.

Tespitleri İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi yaptı. İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet yürüten, liderliğini yurt dışında olan ve bir kısmı hakkında Kırmızı Bülten ile yakalama kararı bulunan kişilerin yaptığı organize silahlı suç örgütü üyelerinin ikamet adreslerine Özel Harekat destekli baskın yapıldı.

TEHDİT VE KURŞUNLAMA…

"Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet ve Tehdit" suçlarına karıştıkları tespit edilen 12 ayrı yeni nesil organize suç örgütünün mensubu toplamda 155 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda bir otomatik tabanca, dört ruhsatsız tabanca, 207 mermi, 122 gram uyuşturucu, iki yivsiz av tüfeği ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Çete üyelerinin tehditle haraç istedikleri iş yerlerini ve tehdit ettikleri kişilerin araçlarını motosikletlerle kurşunladıkları ve iş yeri sahiplerini ölümle tehdit ettikleri ifade edildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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