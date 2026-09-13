Eyüpsultan'daki 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
13 Eylül 2026 23:14
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Eyüpsultan mevkisinde bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 8 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
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