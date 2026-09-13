Video Yaşam Kontrolsüz şekilde dönüş alan otomobile arkadan gelen motosiklet çarptı...Kaza anı kamerada
Kontrolsüz şekilde dönüş alan otomobile arkadan gelen motosiklet çarptı...Kaza anı kamerada

Kontrolsüz şekilde dönüş alan otomobile arkadan gelen motosiklet çarptı...Kaza anı kamerada

13 Eylül 2026 10:37

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz şekilde tali yola dönmek isteyen otomobile motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Kaza, Manavgat ilçesi Hatipler Yenimahalle Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halindeki Mahmut C. D.'nin kullandığı 07 CEP 057 plakalı motosiklet, Hatipler 124 sokak kesişimine geldiğinde aynı istikamette giderken tali yola kontrolsüz bir şekilde dönen Sevda K.'nın kullandığı 07 BYJ 524 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ters dönerken kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mahmut Can Durdal 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin sol şeritte seyrederken yan yola girmek için manevra yaptığı ve bu sırada arkadan gelmekte olan motosiklet sürücüsünün araca çarptığı görüldü.

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