"Polis ve savcıyız" diyerek kandırdılar, altınlarla kaçarken yakalandılar | Video
12 Eylül 2026 13:13
Konya’da kendilerini polis ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandıran 2 şüpheli, ziynet eşyaları ve nakit parayla birlikte kaçmaya çalışırken Bolu’da yakalandı. Şüphelilerin üzerinden 45 Ata altını, 5’li Reşat altını, 160 gram bilezik ve çeşitli ziynet eşyaları ile 14 bin lira nakit para çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
ÜZERLERİNDEN ZİYNET EŞYALARI ÇIKTI
Şüphelilerin yapılan üst aramalarında, mağdur vatandaşın elden teslim ettiği ziynet eşyaları ve nakit paranın tamamı ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında; 45 adet Ata altın, 1 adet 5'li Reşat altın, 6 adet Ajda bilezik (60 gram), 2 adet Adana burması (100 gram), 3 adet çeyrek altın, 1 adet 1 gram altın, 1 adet altın zincir, 1 adet altın bileklik, inci kolye, bileklik ve yüzükler, 14 bin lira nakit para bulundu. Şüpheliler A.K. ve D.Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
EMNİYETTEN DOLANDIRICILIK UYARISI
Konya Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların kendisini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para ya da ziynet eşyası talep eden kişilere itibar etmemesi gerektiğini bildirdi. Emniyet yetkilileri, bu tür bir durumla karşılaşılması halinde vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması uyarısında bulundu.
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