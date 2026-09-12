"Polis ve savcıyız" diyerek kandırdılar, altınlarla kaçarken yakalandılar | Video

12 Eylül 2026 13:13

Konya’da kendilerini polis ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandıran 2 şüpheli, ziynet eşyaları ve nakit parayla birlikte kaçmaya çalışırken Bolu’da yakalandı. Şüphelilerin üzerinden 45 Ata altını, 5’li Reşat altını, 160 gram bilezik ve çeşitli ziynet eşyaları ile 14 bin lira nakit para çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.