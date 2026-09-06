Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı!

06 Eylül 2026 19:32

İstanbul Kağıthane'de ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, geçtiğimiz gün evinde ölü bulunmuştu. Kendisinden yaklaşık 1-2 gündür haber alınamayan Kılıç'ın kız arkadaşı tarafından evinde koltuk üzerinde hareketsiz halde bulunduğu öğrenilirken, göz çevresi ile kol ve bacaklarında morluklar olduğu belirtilmişti. ATV Haber'den Özlem Aktay'ın haberine göre ünlü oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...