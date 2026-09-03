Tuzla’da Sanayi Sitesi’nde yangın | Video
03 Eylül 2026 11:25
Tuzla Deri Sanayi Sitesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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