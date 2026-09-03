Tuzla’da Sanayi Sitesi’nde yangın | Video

03 Eylül 2026 11:25

Tuzla Deri Sanayi Sitesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.