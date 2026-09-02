Video Yaşam Beyoğlu'nda sokakta darbettikleri kişiyi gasbettiler! 21 suç kaydı bulunan 4 çocuk tutuklandı | Video
Beyoğlu'nda sokakta darbettikleri kişiyi gasbettiler! 21 suç kaydı bulunan 4 çocuk tutuklandı | Video

Beyoğlu'nda sokakta darbettikleri kişiyi gasbettiler! 21 suç kaydı bulunan 4 çocuk tutuklandı | Video

02 Eylül 2026 16:55

Beyoğlu'nda 4 çocuk, sokakta darbettikleri Abdullah A.'nın (38) cep telefonu ile cüzdanındaki 2 bin lirayı gasbetti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, Güven Timleri tarafından yakalandı. Toplam 21 suç kaydı bulunan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Firuzağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D. (15), M.A. (14), A.K. (14) ve T.Y.C. (14), sokakta karşılaştıkları Abdullah A.'yı darbetti. Şüpheliler, ardından Abdullah A.'nın cep telefonu ile cüzdanındaki 2 bin lirayı alarak kaçtı. Darp anları ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, olaya karışan 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Kısa sürede yakalanan A.D., M.A., A.K. ve T.Y.C., işlemleri yapılmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

TOPLAM 21 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede A.D.'nin yağma suçundan 2, M.A.'nın yağma ve motosiklet hırsızlığı suçlarından 3 kaydı bulunduğu belirlendi. A.K.'nin ağırlıklı olarak yağma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanma ve silah suçlarından 11 kaydı olduğu tespit edildi. T.Y.C.'nin ise kasten yaralama, açıktan hırsızlık, yağma ve otomobilden hırsızlık suçlarından 5 kaydı bulunduğu öğrenildi. Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.D., M.A., A.K. ve T.Y.C. tutuklandı.

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