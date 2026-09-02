Kuyumcunun dikkati, 81 yaşındaki vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı | Video

02 Eylül 2026 14:24

Yalova’da kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedef aldığı 81 yaşındaki N.B., kuyumcunun dikkati sayesinde yaklaşık 1,5-2 milyon lira değerindeki altınlarını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu.