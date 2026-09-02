Gaziantep'te atık yağ tesisinde yangın paniği! Müdahale devam ediyor | Video
02 Eylül 2026 11:41
Gaziantep'in Nizip ilçesinde atık yağ tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın, Nizip'e bağlı Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir atık yağ tesisinde çıktı. İddiaya göre, tesiste bilinmeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın iş yerini sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan çok sayıda itfaiye ekibi, yoğun dumana neden olan yangına müdahale etmeye başladı.
Yaralananın olmadığı olayda ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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