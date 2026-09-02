Video Yaşam Sürücüsü fenalaşan otomobil, menfezin girişine düştü: 3 yaralı | Video
Sürücüsü fenalaşan otomobil, menfezin girişine düştü: 3 yaralı | Video

Sürücüsü fenalaşan otomobil, menfezin girişine düştü: 3 yaralı | Video

02 Eylül 2026 10:30

Erzurum'un İspir ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlandığı otomobil, menfezin girişine düştü. 3 kişinin yaralandığı kazada menfezdeki otomobil vinçle çıkarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Kaza, İspir ilçesi Madenköprübaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erzurum istikametinden Madenköprübaşı yönüne giden otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken rahatsızlandı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki menfezin girişine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil ise vinçle çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da hırsızlık şüphelisi kadın yakalanınca sara nöbeti numarası yaptı | Video 03:07
Adana'da hırsızlık şüphelisi kadın yakalanınca sara nöbeti numarası yaptı | Video 02.09.2026 | 10:21
Sürücüsü fenalaşan otomobil, menfezin girişine düştü: 3 yaralı | Video 01:44
Sürücüsü fenalaşan otomobil, menfezin girişine düştü: 3 yaralı | Video 02.09.2026 | 10:19
Minibüs, özel halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı | Video 02:01
Minibüs, özel halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı | Video 02.09.2026 | 10:10
Hamzabeyli’de TIR’da 121 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi! | Video 02:45
Hamzabeyli’de TIR’da 121 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi! | Video 02.09.2026 | 09:28
Trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletli gençler cep telefonu kamerasına böyle yansıdı | Video 00:24
Trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletli gençler cep telefonu kamerasına böyle yansıdı | Video 02.09.2026 | 09:17
TIR’a arkadan çarpan otomobildeki şahıs yaralandı! Sıkışan sürücüyü kurtarma çabaları kamerada 01:37
TIR'a arkadan çarpan otomobildeki şahıs yaralandı! Sıkışan sürücüyü kurtarma çabaları kamerada 02.09.2026 | 08:45
Ümraniye’de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 01:19
Ümraniye'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 02.09.2026 | 08:40
SON DAKİKA: Silivri açıklarında 2 gemi çarpıştı! 10 personel kayıp: Arama kurtarma çalışmaları başladı | Video 26:18
SON DAKİKA: Silivri açıklarında 2 gemi çarpıştı! 10 personel kayıp: Arama kurtarma çalışmaları başladı | Video 02.09.2026 | 08:28
Ankara’da markette silahlı kavga kamerada | Video 00:33
Ankara'da markette silahlı kavga kamerada | Video 02.09.2026 | 08:20
Girne’de batan gemi 3 ay önce alarm vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu 03:01
Girne’de batan gemi 3 ay önce “alarm” vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu 01.09.2026 | 20:12
Kaçak kazı yapan 7 şüpheliye suçüstü! Operasyon kamerada 00:48
Kaçak kazı yapan 7 şüpheliye suçüstü! Operasyon kamerada 01.09.2026 | 16:41
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: O anlar kamerada 00:32
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: O anlar kamerada 01.09.2026 | 16:39
Hırsızlık için girdikleri kafede önce para çaldılar, sonra sucuklu yumurta pişirip yediler | Video 01:44
Hırsızlık için girdikleri kafede önce para çaldılar, sonra sucuklu yumurta pişirip yediler | Video 01.09.2026 | 15:42
Ataşehir’de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı! | Video 02:22
Ataşehir’de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı! | Video 01.09.2026 | 15:41
Bolu’da bahçede başlayan yangın ormanlık alana sıçradı | Video 02:28
Bolu'da bahçede başlayan yangın ormanlık alana sıçradı | Video 01.09.2026 | 15:36
Iğdır’da seyir halindeki tankerin lastikleri alev topuna döndü | Video 00:49
Iğdır’da seyir halindeki tankerin lastikleri alev topuna döndü | Video 01.09.2026 | 15:24
Kocaeli’de El-Kaide operasyonunda 5 tutuklama | Video 00:16
Kocaeli’de El-Kaide operasyonunda 5 tutuklama | Video 01.09.2026 | 15:15
Tartıştıkları şahsı darp eden baba ile iki oğlu tutuklandı: Kavga kamerada 01:26
Tartıştıkları şahsı darp eden baba ile iki oğlu tutuklandı: Kavga kamerada 01.09.2026 | 13:18
Kaş’ta orman yangınından kalan enkaz böyle görüntülendi | Video 04:43
Kaş'ta orman yangınından kalan enkaz böyle görüntülendi | Video 01.09.2026 | 13:07
Hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobil iş yerine böyle daldı | Video 01:40
Hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobil iş yerine böyle daldı | Video 01.09.2026 | 12:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA