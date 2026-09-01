Video Yaşam Hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobil iş yerine böyle daldı | Video
Hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobil iş yerine böyle daldı | Video

Hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobil iş yerine böyle daldı | Video

01 Eylül 2026 12:48

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin iş yerine girdiği kazada, 1 kişi yaraladı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, gece saatlerinde Alata Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Karayolları ekiplerinin uzun süredir devam eden çalışmaları nedeniyle tek şeridin kullanıldığı bulvarda, M.S. yönetimindeki otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, karşı tarafta bulunan bir oto galerinin camına çarparak, iş yerinin içine girdi. Kazada otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı duyarak gelen iş yeri sahibi Ali Akkaya, "İş yerimizin önünde yapımı devam eden çevre yolu çalışmasında kavşak yaptılar ve bu kavşak kazaya neden oluyor. Şimdi bu kavşağı kaldırıyorlar ama inşallah bir daha böyle bir durum yaşanmaz" dedi.

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