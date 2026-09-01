Video Yaşam Üsküdar sahilde alkol içenlere dronla uyarı! | Video
Üsküdar sahilde alkol içenlere dronla uyarı! | Video

Üsküdar sahilde alkol içenlere dronla uyarı! | Video

01 Eylül 2026 08:52

Üsküdar'da sahilde alkol içtikleri belirlenen kişilere, polis dronundan "Burada alkol tüketimi yasaktır. Lütfen uyarılara uyup uzaklaşın. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır" anonsuyla uyarı yapıldı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

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Uygulama, Üsküdar Sahilde gerçekleştirildi. Bölgede denetim yapan polis ekipleri, sahilde alkol içen kişileri dronla tespit etti. Kişilerin bulunduğu noktaya yönlendirilen dronun hoparlöründen "Dikkat dikkat bu polis dronudur. Burada alkol tüketimi yasaktır. Lütfen uyarılara uyup uzaklaşın. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır" anonsu yapıldı. Uyarıyı duyan kişiler, kısa süre içerisinde bölgeden uzaklaştı.

39 İLÇEDE KULLANILIYOR

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla 39 ilçede kullanılan polis dronları; asayiş ve narkotik uygulamalarının yanı sıra ormanlık alanların denetlenmesi ve yangın riskine karşı yürütülen çalışmalarda da görev alıyor. Geniş alanların havadan kontrol edilmesini sağlayan dronlarla şüpheli durumlar tespit edilerek bölgedeki ekiplere bildiriliyor.

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