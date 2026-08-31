Girne’deki facianın genç kahramanları konuştu: “Herkes suyun içinde yardım istiyordu” | Video 31 Ağustos 2026 15:58 KKTC Girne'de alabora olan yolcu gemisindeki facianın ardından mucizevi bir kahramanlık hikâyesi ortaya çıktı. A Haber'in özel röportajına konuşan Fırat Gencer ve ekibi, deniz ortasında can pazarı yaşanırken 120 kişiyi nasıl kurtardıklarını anlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan acı feribot faciasında yolcuları kurtarmak için seferber olan Yat İşletmecisi Fırat Gencer ile genç ekip arkadaşları yaşadıklarını A Haber'in Özel Röportajına anlattı.

Kendi teknesiyle 60-70 kişiyi kıyıya ulaştırdığını belirten Gencer, diğer su sporları ekipleriyle birlikte yaklaşık 100-120 kişiyi sudan çıkardıklarına inandıklarını ifade etti.

TURUNCU SALLARININ ŞİŞTİĞİNİ GÖRDÜM

"Havanın çok kötü olduğunu fark eden ve geminin nasıl seyir yapacağını arkadaşımla konuşurken yaklaşık 15 dakika sonra içeride turuncu can sallarının şiştiğini ve arka arkaya patladığını gördüm. Ardından sahil güvenliği aradım."

Gencer, feribotun battığını görüp sahil güvenlik ekipleriyle iletime geçerek şu sözleri aktardı:

"Sahil güvenliği arayıp komutana sordum "Komutanım şu anda ihbar var mı? 'Bize gelen bir ihbar olmadı, bir çağrı olmadı.' Ama bir dakika sonra bana geri dönüp 'Evet, yardım çağrısı aldıklarını ama tam net bilgi ulaşmamış ellerine, ne olduğu çağrısı olduğunu öğrenemediler.' Dediler. Ben görüyorum şu anda komutanım tekne batıyor. Acil yardım çağrısı yapalım dedim."

BÖLGEDEKİ TÜM TİCARİ TEKNELERİ YARDIMA ÇAĞIRDIK

Bölgeye ilk ulaşan isimlerden olduğunu belirten gencer sözlerine şu şekilde devam etti:

Denizin ortasında can pazarı vardı. Çok uzak bir mesafe olmamasına rağmen gitmemiz 20 dakikayı buldu. Herkes mazotlu suyun içinde yardım istiyordu.Öncelikli olarak çocuklu aileleri almaya çalıştık. Sonrasında diğer insanlara yardım edip çıkardık. Can simitlerinin içerisinde bulunan küçük çocukları almaya başladık ve kıyıya getirdik."

Fırat Gencer, yanında bulunan Mehmet Şahoğulları'nın Başbakan ve Sağlık Bakanı ile iletişime geçtiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu esnada benim yanımda oturan Mehmet Şahoğulları arkadaşım vardı; sağ olsun Başbakanımıza, Sağlık Bakanımıza hemen bilgi geçerek çok hızlı bir şekilde, gerçekten tebrik ederim, o kadar bir hızlı organizasyon oldular ki limana yaklaşık 45 adet ambulans, sağlık ekibi, AFAD, sivil savunma olarak herkesi bir anda yığdılar ve biz yaklaşık bir saat sonra geri döndüğümüzde bütün ekipler bizi hazır şekilde bekliyordu, yaralılara müdahale ediyorlardı." Herkes tüm gücüyle yardım etmeye çalıştı.

SUYUN ÜZERİNDE GÖRDÜĞÜMÜZ HERKESİ KURTARDIK

Gencer, diğer teknelerin de yaralıları limana getirdiğini anlattı:

"Herkes, biz geldikten sonra diğer arkadaşlarımız da yaralıları getirmeye başladı, ardı arda herkes geldi. Büyük bir çapta herkesi kurtarmaya çalıştık."

ERKEN FARK EDİP YARDIM ETMEYE ÇALIŞTIK

"En büyük şansımız da gözümüzün önünde olduğu için ve gördüğümüz için erken müdahale ettiğimiz için daha büyük bir felaketi önledik. Yani bu tekne bir 10 dakika daha gidip ileride batsaydı kimse bunu görmeyecekti, yardım çağrısı belki de ulaşmayacaktı. Ulaşsa bile kimse anlamayacaktı nerede olduğunu, mevkisini de bulamayacaktı ve çok daha can kaybımız olacaktı."

Arama kurtarma çalışmaları bölgede aralıksız devam ettiği belirten Gencer sözlerine şöyle devam etti:

"Evet, can kayıpları var ama şu anda kimse bilgi vermiyor. Enkazımız da 520 metreye battığı için ulaşılamıyor ama arama kurtarma çalışmaları hiç aralıksız devam etti. Türkiye'den tekne geliyor bu enkazı çıkarmak için ve içinde kalan yolcuların cesetlerini çıkartmak için bekliyoruz. Yani diyecek başka bir şeyim yok, yani büyük bir felaketti"

CAN PAZARINDA ONLARCA KİŞİYİ KURTARDI

Fırat Gencer, kendi teknesiyle taşınan yolcu sayısına ve diğer ekiplerin çalışmalarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sadece benim teknemde. Diğer su sporlarından beraber yaklaşık bir 100-120 kişiyi çıkarttığımıza inanıyoruz. Evet. İki tekne, üç tekne diğer su sporları arkadaşlarımla birlikte. Artı limandan gene Hamit abimiz var, o zodiacla geldi, o da bayağı insan aldı. Tur teknemiz vardı, o da geldi bütün şeyin, enkazın üstündeki insanları o aldı kurtardı."

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLEN BİRÇOK KİŞİ OLDU

Gencer, sağlık ekiplerinin hızlı şekilde limana ulaşmasının daha fazla can kaybını önlediğini söyledi:

"Sağlık ekiplerini buraya, aramasa sayın Başbakanımızı, Sağlık Bakanımızı belki de bu kadar hızlı toplanamazdı ve daha çok can kaybı verebilirdik. Çünkü çoğu gelen, çoğu insanlara burada kalp masajı yapılıp tekrar hayata döndürülenler de var."

Kurtarma ekibinde yer alan bir diğer genç ise şunları söyledi:

"Yani gerçekten tamamen Fırat abinin anlattığı gibi oldu her şey. Hani bir anda oldu ve gerçekten çok erken, yani bu içine doğduğu için bu kadar hızlı müdahale edebildik. Hani gerçekten biraz daha geç kalsaydık biz gittiğimizde, hani bunu şey olsun diye söylemiyorum ama hani ucu ucuna, hani nefesi bitmiş insanlar vardı bizim tekneye aldıklarımız arasında ve çocuk çok vardı. Hani suyun içinde yani, filikanın içinde değil suyun içinde."

ÇOCUKLARIN ÜZERİNDE YELEK YOKTU

Kurtarma ekibindeki genç şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların, bizim aldıklarımızda yoktu ama insanların üstünde vardı. Çocuklar bildiğiniz böyle bir tane plastik, hani tekneden kopmuş bir parçanın içinde oturuyordu çocuklar. Çok kötü durumdaydı. Hani gerçekten hani bu tarif edilemez bir duygu."

"HER YER CAN PAZARIYDI"

Kurtarma ekibinde bulunan bir diğer genç feci facia anında yaşananları şöyle anlattı:

Her yer can pazarı; insanlar kurtulmaya çalışıyor, yaşlılar, çocuklar, ufak ufak bebekler... Allah'tan erken müdahale vardı biraz. Allah'a şükür çok bir şey olmadan halletmeye çalıştık."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaybolan 18 kişi için havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.