Girne açıklarında alabora olan gemideki yolcunun çektiği görüntüler ortaya çıktı! 30 Ağustos 2026 15:24 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kenti açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olduğu bildirildi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, hayatını kaybedenler olduğunu ve kurtarma çalışmaları için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Limanı'ndan ayrılan bir yolcu gemisi limanın 2 kilometre açığında alabora oldu. Yetkililer, olay yerine 3 sahil güvenlik botu ve 3 sivil teknenin yönlendirildiğini açıkladı. Ambulans ve polis ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği aktarıldı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, yolcu gemisinde 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğunu kaydetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle yaşanan olayın ardından, ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak, hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbir alınmıştır. Olası ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş; limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL'DEN AÇIKLAMA

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinde hayatını kaybedenler olduğunu, kurtarma çalışmaları için tüm imkanları seferber ettiklerini bildirdi.