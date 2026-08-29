El freni çekilmeyen otomobil, doğal gaz tesisinin bulunduğu alana girdi | Video
29 Ağustos 2026 14:31
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde el freni çekilmeye otomobil, hareket ederek doğal gaz tesislerinin bulunduğu alana girdi.
Kaza, bugün Salıpazarı ilçesinde Bereket Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Ü.D. tarafından park edilen otomobil, iddiaya göre el freninin çekilmemesi nedeniyle kendiliğinden hareket etmeye başladı. Yoldan çıkan otomobil doğal gaz tesislerinin bulunduğu alana girdi. Otomobil bulunduğu yerden vinçle çıkarıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:16
00:24
01:29
Ankara’da 18 yıllık cinayet aydınlatıldı, 4 zanlı tutuklandı | Video 29.08.2026 | 11:40
00:28
00:42
05:36
02:28
Gaziosmanpaşa'da oyun salonuna silahlı saldırı kamerada | Video 29.08.2026 | 08:53
01:38
Festival alanındaki led ekran devrildi: 5 yaralı | Video 29.08.2026 | 08:42
01:03
Büyükçekmece’de havalimanı servisi devrildi: 18 yaralı! | Video 29.08.2026 | 08:41
02:03
Güngören'de kaza! Taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 28.08.2026 | 16:49
00:35
Serik'te 3 mahallede zirai alan yangını | Video 28.08.2026 | 16:22
02:10
01:28
00:58
00:17
00:45
Boşanmak isteyen eşinin gelinlikçi dükkanını ateşe verdi | Video 28.08.2026 | 10:14
01:47
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 13 gözaltı | Video 28.08.2026 | 09:40
03:30
Erzincan'da korkutan yangın: Mobilya atölyesi küle döndü | Video 28.08.2026 | 08:46
01:26
Üsküdar'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 yaralı | Video 28.08.2026 | 08:20
01:11
Esenyurt'ta 11 araç kazaya karıştı: 2’si ağır 6 yaralı | Video 28.08.2026 | 08:20