Video Yaşam El freni çekilmeyen otomobil, doğal gaz tesisinin bulunduğu alana girdi | Video
El freni çekilmeyen otomobil, doğal gaz tesisinin bulunduğu alana girdi | Video

El freni çekilmeyen otomobil, doğal gaz tesisinin bulunduğu alana girdi | Video

29 Ağustos 2026 14:31

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde el freni çekilmeye otomobil, hareket ederek doğal gaz tesislerinin bulunduğu alana girdi.

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Kaza, bugün Salıpazarı ilçesinde Bereket Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Ü.D. tarafından park edilen otomobil, iddiaya göre el freninin çekilmemesi nedeniyle kendiliğinden hareket etmeye başladı. Yoldan çıkan otomobil doğal gaz tesislerinin bulunduğu alana girdi. Otomobil bulunduğu yerden vinçle çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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