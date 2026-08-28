Esenyurt'ta 11 araç kazaya karıştı: 2’si ağır 6 yaralı | Video
28 Ağustos 2026 08:22
Esenyurt O-3 TEM bağlantı yolunda 11 araç kazaya karıştı. Gerçekleşen kazada, 2'si ağır toplamda 6 kişi yaraşandı.
Polis ekipleri yolu kapatarak güvenli bir çalışma başlattı. Yol temizlenerek, bölgeye çekici ve vinç sevk edildi. Kazaya karışan araçlar ve kamyonet çekilmesi ile trafik normale döndü.
11 aracın karıştığı kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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