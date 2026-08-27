Video Yaşam Gaziosmanpaşa'da yük asansörü dördüncü kattan düştü! İşçinin yaralandığı kaza anı kamerada
Gaziosmanpaşa'da yük asansörü dördüncü kattan düştü! İşçinin yaralandığı kaza anı kamerada

Gaziosmanpaşa'da yük asansörü dördüncü kattan düştü! İşçinin yaralandığı kaza anı kamerada

27 Ağustos 2026 15:26

Gaziosmanpaşa'da yük asansörünün 4’üncü kattan düşmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı. Yük asansörünün düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Hekimsuyu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Tekstil firmasında çalışan Ahmet B. (25), 4'üncü kattan yük asansörüne bindi. Asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle aşağıya düştü. Asansörde bulunan işçi başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, iş yeri sahibini gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise düşen asansör ve çevresinde inceleme yaptı.

ASANSÖRÜN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, işçinin bulunduğu yük asansörünün bir anda 4'üncü kattan aşağıya düştüğü, çevredeki çalışanların ise arkadaşlarının yardımına koştuğu görüldü.

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