Video Yaşam Mardin’de elektrik trafosu patladı! O anlar kamerada
Mardin’de elektrik trafosu patladı! O anlar kamerada

Mardin’de elektrik trafosu patladı! O anlar kamerada

27 Ağustos 2026 12:21

Mardin'in Artuklu ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen patlamalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Yenişehir Mahallesi SSK Caddesi üzerinde meydana geldi. Çocuk parkının yanında bulunan elektrik trafosunda, henüz bilinmeyen nedenle art arda patlamalar meydana geldi. Trafodan duman yükselirken, patlamalar çevrede korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine enerji şirketinin bakım ve onarım ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arızayı gidermesinin ardından bölgeye yeniden elektrik verildi.

Patlama anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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