Avcılar’da oto galeride yangın! Otomobiller alev alev yandı | Video 27 Ağustos 2026 08:39 Avcılar’da bir oto galeriye ait park halindeki otomobillerde çıkan yangında 3 araç kullanılamaz hale geldi. Bir otomobil iş yeri çalışanları tarafından alevlerden kurtarılırken, polis ekiplerinin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'taki otoparkta bir oto galeriye ait yan yana park halinde bulunan 4 otomobilde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 3 otomobili tamamen sardı. İş yeri çalışanları ise alevlerin ulaştığı otomobillerden birini bulunduğu yerden çekerek kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 otomobil kullanılamaz hale gelirken, kurtarılan otomobilde hasar oluştu. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.