Etkileşim - reklam - suç ekosistemi! Algoritma tuzağına dikkat: Markalar farkında olmadan suçu finanse ediyor | Video
26 Ağustos 2026 12:58
Geleneksel medyanın yerini alan dijital platformlarda reklam bütçeleri katlanırken, tehlikeli bir ekonomi doğuyor. Algoritmaların öfke, şiddet ve skandal odaklı içerikleri öne çıkarması; markaların farkında olmadan suç ve zararlı içerik barındıran ekosistemleri finanse etmesine neden oluyor. Dijital mecralardaki "etkileşim-reklam-suç" döngüsünün kritik boyutlarını sabah.com.tr'ye değerlendiren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Reklam ekonomisi denetlenmediğinde, suç içeriği yalnızca bir içerik sorunu olmaktan çıkıp ekonomik olarak sürdürülen bir dijital ekosisteme dönüşebilir." dedi.
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