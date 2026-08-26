Etkileşim - reklam - suç ekosistemi! Algoritma tuzağına dikkat: Markalar farkında olmadan suçu finanse ediyor | Video

26 Ağustos 2026 12:58

Geleneksel medyanın yerini alan dijital platformlarda reklam bütçeleri katlanırken, tehlikeli bir ekonomi doğuyor. Algoritmaların öfke, şiddet ve skandal odaklı içerikleri öne çıkarması; markaların farkında olmadan suç ve zararlı içerik barındıran ekosistemleri finanse etmesine neden oluyor. Dijital mecralardaki "etkileşim-reklam-suç" döngüsünün kritik boyutlarını sabah.com.tr'ye değerlendiren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Reklam ekonomisi denetlenmediğinde, suç içeriği yalnızca bir içerik sorunu olmaktan çıkıp ekonomik olarak sürdürülen bir dijital ekosisteme dönüşebilir." dedi.