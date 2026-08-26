‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü, park halindeki 4 araca çarptı | Video
26 Ağustos 2026 09:59
Gaziantep’in Nizip ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sırasında park halindeki 4 araca çarptıktan sonra yakalandı.
Şahsın aracı ile çarptığı araçlarda maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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