Video Yaşam Ankara’da kömür yüklü tırda 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video
Ankara’da kömür yüklü tırda 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video

Ankara’da kömür yüklü tırda 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video

26 Ağustos 2026 09:11

Ankara’da kömür yüklü tırda yapılan arama sonucu 1 buçuk kilogram esrar maddesi ele geçildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, kömür yüklü bir tırla uyuşturucu madde taşındığı yönünde gelen ihbar üzerine ekipler tırı Altındağ ilçesinde durdurdu. Tırda yapılan arama sonucu kömür çuvallarının arasında gizlenmiş 1 buçuk kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Tırda bulunan iki şüpheli ise gözaltına alındı.
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