Antalya'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı | Video

12 Ekim 2026 12:14

Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.