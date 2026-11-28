Sultangazi'de feci kaza kamerada! Beton mikserinin yaya geçidinde çarptığı kadın hayatını kaybetti | Viideo

28 Kasım 2026 10:07

Sultangazi'de ekmek almak için evinden çıkan Haney Karayalçın'a (67), yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada beton mikseri çarptı. Araç altında sürüklenen Karayalçın olay yerinde hayatını kaybetti; mikser sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, saat 13.15 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ekmek almak üzere yola çıkan Haney Karayalçın (67), yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada caddede seyir halinde olan Murat K. (52) yönetimindeki 34 RCT 236 plakalı beton mikseri Karayalçın'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, beton mikserinin altında kalan Haney Karayalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINI FENALAŞTI

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Karayalçın'ın yakınlarından biri fenalaştı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Karayalçın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Beton mikseri sürücüsü Murat K. ise polis merkezine götürüldü.

'ÇARPIP SÜRÜKLÜYOR'

Kazanın ardından trafik güvenliğine tepki gösteren çevre sakinlerinden Güleser Aldoğan, "Burada çok kaza oluyor. Daha önce de bir araç öğrenciye vurdular burada; ama hiç kimse sahip çıkmadı. Trafik ışıkları yok, çocuklarımızı korkarak okula gönderiyoruz. Beton mikseri çarpmış. Kuruyemişçiden gelmiş, ekmek almaya gidiyormuş. Çarpıp sürüklemiş o tarafa kadar götürmüş" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Beton mikserinin kadına çarparak sürüklediği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.